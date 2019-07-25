Стало известно состояние задержанных на Украине моряков

Капитан задержанного на Украине российского танкера Илья Дробянко прокомментировал состояние моряков. Об этом передает РИА «Новости».

По его словам, здоровье моряков сейчас в нормальном состоянии.

Дробянко подчеркнул, что во время их ареста не было инцидентов.

Также капитан судна отметил, что не знает о дальнейшей судьбе танкера.

Дробянко сообщил, что по этому поводу нужно обращаться к судовладельцу.

Ранее сообщалось, что моряки российского танкера уже покинули Украину и скоро вернутся в Россию.