Стало известно состояние задержанных на Украине моряков
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Капитан задержанного на Украине российского танкера Илья Дробянко прокомментировал состояние моряков. Об этом передает РИА «Новости».
По его словам, здоровье моряков сейчас в нормальном состоянии.
Дробянко подчеркнул, что во время их ареста не было инцидентов.
Также капитан судна отметил, что не знает о дальнейшей судьбе танкера.
Дробянко сообщил, что по этому поводу нужно обращаться к судовладельцу.
Ранее сообщалось, что моряки российского танкера уже покинули Украину и скоро вернутся в Россию.