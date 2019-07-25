Мать зарезали на глазах у ребенка в Подмосковье

Стало известного, что женщину в подмосковном Раменском убили на глазах у ребенка, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольгу Врадий.

По новой информации, мужчина нанес женщине смертельное ножевое ранение на детской площадке в присутствии ребенка.

Его личность и местонахождение устанавливаются.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что девушку зарезали средь бела дня прямо на детской площадке.