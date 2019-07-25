Освобожден экипаж задержанного Украиной танкера РФ

Освобожден экипаж задержанного Украиной танкера. Об этом сообщило посольство РФ в Киеве, передает РИА «Новости».

Как сообщил пресс-атташе дипмиссии Денис Голенко, экипаж уже отправился домой.

По его словам, сам танкер остается в порту Измаила.

Служба безопасности Украины задержала российский танкер Neyma в порту Измаил в Одесской области. Киев подозревает, что именно это судно участвовало в «блокировании украинских кораблей в Керченском проливе.