Экстренно госпитализирован заявивший о слабости женского ума протоиерей

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей РПЦ Дмитрий Смирнов госпитализирован в реанимацию НИИ Скорой помощи имени Склифосовского, передает РИА «Новости».

Отмечается, что он находится в отделении кардиореанимации.

«Смирнов Дмитрий Николаевич лежит — 6 корпус, кардиореанимация, состояние тяжелое. На сегодня он в реанимации», — сообщили в справочной больницы.

Данных о причинах госпитализации нет.

Ранее Смирнов заявил, что умственные способности женщин обычно ниже по сравнению с мужчинами.