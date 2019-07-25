Задержан убийца ЛГБТ-активистки

Задержан подозреваемый в убийстве гражданской активистки из Санкт-Петербурга Елены Григорьевой. Об этом пишет Следственный комитет России.

Подозреваемым в преступлении оказался гражданин Киргизии, который ранее был знаком с женщиной.

По версии следствия, мужчина убил Григорьеву из-за конфликта на бытовой почве. Он нанес женщине около восьми ударов ножом в область лица и спины.

Во время совершения преступления мужчина был пьян.

Ранее сообщалось, что в Петербурге зарезали гражданскую активистку.