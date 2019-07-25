Матвиенко взялась за гироскутеры

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила отрегулировать вопросы эксплуатации сигвеев и гироскутеров, передает ТАСС.

Она отметила, что при развитии этих видов транспорта потребуются специальные выделенные полосы.

По словам Матвиенко, она «не готова давать рецепты», но заявила, что необходимо обезопасить граждан, как пешеходов, так и тех, кто пользуется таким транспортом.

Ранее Матвиенко заявила о вырождении человечества от усыновления детей однополыми парами.