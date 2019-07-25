Глава пермского УФССП задержан за взятки

Руководитель управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) России по Пермскому краю Игорь Кожевников задержан. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что причиной задержание стало подозрение в даче взятки.

Уточняется, что Кожевникову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений: за получение взятки, предусмотренных пунктами «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ.

Кроме того, уголовное дело возбуждено в отношении бывшего начальника отдела.

По мнению следствия, подозреваемые получили в 2017 и 2018 годах взятки в размерах 550 тыс. и 600 тыс. рублей.

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