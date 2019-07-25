Глава пермского УФССП задержан за взятки
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Руководитель управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) России по Пермскому краю Игорь Кожевников задержан. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что причиной задержание стало подозрение в даче взятки.
Уточняется, что Кожевникову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений: за получение взятки, предусмотренных пунктами «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ.
Кроме того, уголовное дело возбуждено в отношении бывшего начальника отдела.
По мнению следствия, подозреваемые получили в 2017 и 2018 годах взятки в размерах 550 тыс. и 600 тыс. рублей.
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