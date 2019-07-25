Синоптики оценили вероятность выпадения снега в Москве

Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в Москве на ближайших выходных не ожидается выпадения снега. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, из-за затока холодного воздуха на северо-востоке европейской части страны в воскресенье, 28 июля, может выпасть снег с дождем.

«Боже упаси, в Москве — нет», — заявила Позднякова.

Уточняется, что снег может выпасть между Новой Землей и Архангельской областью, а также в Воркуте. В столице ожидаются ливни.

Ранее сообщалось, что погода поиграется с москвичами на выходных.