На задержанном КНДР российском судне иссякают запасы провизии

Представитель компании-владельца задержанного в КНДР российского судна «Северо-восточная рыболовная компания» заявил, что на судне скоро закончатся топливо, вода и продукты. Об этом сообщает ТАСС.

По словам источника, в настоящее время точная причина задержания судна неизвестна, как и срок решения проблемы. Однако компания, российские власти и посольство прикладывают все силы для возвращение корабля с моряками на родину.

«…все заканчивается у них: и провизия, и топливо», — сказал источник.

Ранее в Росрыболовстве объяснили ошибочность решения северокорейских властей о задержании судна тем, что проход через исключительную экономическую зону разрешен согласно международному праву.