Высшее образование в регионах может стать бесплатным

В Госдуме предложили сделать получение высшего образования совершенно бесплатным в тех регионах России, которые граничат с другими государствами. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, с такой инициативой обратился зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. Он также предлагает повысить в указанных учебных заведениях квоты, предназначенные для говорящих на русском языке иностранцев.

«Повысить привлекательность обучения в вузах…поможет создание режима полностью бесплатного образования для студентов, проживающих в приграничных территориях», — сказал Чернышов.

Он полагает, что это приведет к тому, что выпускники таких вызов останутся работать в отдаленных регионах.

Ранее сообщалось, что большинство россиян не считают образование необходимым для получения хорошей работы.