Женщину арестовали за сильное сжатие гениталий мужа

В США женщину арестовали из-за того, что она сильно сжала гениталии своего мужа. Об этом сообщает NYP.

Как отмечается, женщина настолько сильно сжала гениталии своего партнера, что у него появились трудности при ходьбе.

Уточняется, что обвиняемая совершила злодеяние, когда ее муж спал: она подошла к нему и резко, с силой, схватила его за гениталии.

Вскоре в дом приехали сотрудники полиции, и женщина призналась в том, что она сделала это без согласия своего мужа.

Она объяснила мотив своего поступка тем, что хотела возбудить своего партнера и вступить с ним в сексуальный контакт.