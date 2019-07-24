За лидера воров Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей

За вора в законе Олега Медведева (Шишканова), вступились в общей сложности 40 «общественных деятелей, деятелей культуры и спорта». Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Как отмечается, три бывших тренера сборной России по футболу Валерий Газзаев, Юрий Семин и Борис Игнатьев, а также артисты Лев Лещенко, Любовь Успенская и Александр Серов призвали перевести Медведева под домашний арест.

По их словам, Медведев является меценатом, оказывал поддержку спортивным проектам, а также поддерживал ополченцев Донбасса.

Уточняется, что письмо в поддержку обвиняемого было зачитано на заседании суда, который, в итоге, сохранил меру пресечения: Медведев остался под стражей.

Медведева обвиняют по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии». По версии следствия, обвиняемый с 1992 года руководил деятельностью ОПГ в Подмосковье и контролировал преступные доходы от мошенничеств, организации азартных игр, наркоторговли и проституции.

Ранее сообщалось, что криминальный авторитет Шишкан взят под арест.