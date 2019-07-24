Бутина решила заработать на тюремном заключении в США

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Россиянка Мария Бутина, которая отбывает в США 18-месячное тюремное заключение за шпионаж в пользу России, пишет книгу, которая расскажет все о ее жизни на территории Соединенных Штатов, ее сделке с федеральными прокурорами и тяжелых условиях заключения в тюрьме в городе Александрия. Об этом сообщает The Daily Beast.

Отмечается, что о планах дочери рассказал ее отец Валерий Бутин. Его дочь надеется заработать на продаже книги, чтобы расплатиться с американскими адвокатами. В первую очередь она стремится раскрыть правду о том, чем на самом деле занималась на территории США и с какими трудностями столкнулась в заключении. Кроме того, она объяснит причины, по которым согласилась на сделку со следствием, которая позволила ей избежать сурового тюремного заключения. Девушка уже написала около 900 стр.

Издание напоминает, что она якобы стремилась попасть во влиятельные круги США, чтобы попытаться оказать влияние на политику страны. При этом российский МИД и СМИ изображали ее студенткой, которая старалась улучшить отношения между странами, но стала «политической заключенной».