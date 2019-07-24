Около 5 тысяч россиян не пустили на Украину

Почти 5 тыс. российских граждан не попали на Украину с начала этого года, сообщает РИА «Новости».

По словам начальника отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации погранслужбы Украины Андрея Демченко, украинские пограничники не пустили на территорию страны около 4,89 тыс. граждан Российской Федерации.

Он добавил, что всего 14 тыс. иностранцев не смогли пересечь границы Украины.

Ранее украинские власти запретили въезд мужчинам из РФ в возрасте от 16 до 60 лет в ноябре 2018 года. В январе текущего года глава МИД Украины Павел Климкин выступил за то, чтобы полностью и навсегда ограничить въезд в страну для российских граждан мужского пола.