Россияне экономят на порошке

Россияне стали экономить на чистящих и моющих средствах, выявило исследование компании Nielsen. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Реже всего стали покупать кондиционеры для белья. Согласно данным, с июня 2018 года по май 2019 объем продаж товара упал на 11,8%. Также за это время на 6% меньше стали покупать стиральный порошок и на 3,8% средств для мытья посуды, чистки ванной и прочего.

Отмечается, что 80% порошков, 71% кондиционеров для белья и 52% чистящих средств россияне покупают только по акции.

Граждане стараются минимизировать расходы средств, уменьшая количество порошка на стирку, а также покупая его в экономичных упаковках. Также увеличивается объем потребления гелей и капсул для стирки.

Ранее был назван самый безопасный детский порошок.