Фигурант дела об убийстве спецназовца арестован в Армении

В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина. Об этом сообщает РИА «Новости».

Руководитель отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры Армении Аревик Хачатрян заявил, что находившейся в международном розыске фигурант дела арестован в Армении на 40 дней.

Отмечается, что органы Армении попросили передать российских коллег дело для уголовного преследования в отношении арестованного.

Ранее полиция задержала девятого подозреваемого по делу об убийстве героя-спецназовца Никиты Белянкина в Подмосковье.