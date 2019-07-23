Жителя Башкирии обвинили в убийстве жены из-за отказа в интиме
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Следственный комитет по Республике Башкортостан возбудил уголовное дело против мужчины, который подозревается в убийстве жены. Об этом сообщает РИА «Новости».
Согласно версии следствия, мужчина после отказа супруги от полового акта ударил ее в живот. После этого женщину увезли в больницу, где она умерла через четыре дня после инцидента.
При этом пострадавшая после госпитализации не стала сообщать о случившемся и заявила, что получила травму при падении.
Как отмечается, мужчину уже заключили под стражу. Обвиняемый в совершении преступления не признался.
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