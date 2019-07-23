Вездеход с геологами рухнул в ущелье на Камчатке, есть погибшие

Спасатели получили информацию падении вездехода в ущелье на Камчатке, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

В машине были пять человек. По предварительным данным, двое из них погибли, трое получили травмы различной степени тяжести.

Глубина ущелья, в которое упал вездеход примерно 100-140 м.

Группа спасателей направлена к месту происшествия.

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