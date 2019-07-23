Число пострадавших при пожаре в детском лагере возросло

В МЧС России по региону рассказали, что при пожаре в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае также пострадали пять взрослых человек. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, в настоящее время три ребенка находятся в реанимации из-за полученных ожогов. Также за помощью к специалистам обращались еще пять человек. Все они — взрослые и им оказали помощь амбулаторно, так как ранения оказались легкими.

Ранее была названа причина пожара в детском лагере в Хабаровском крае.

Пожар произошел накануне, 22 июля.