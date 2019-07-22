Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии

Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии. Об этом журналист написал в своем телеграм-канале.

По словам Соловьева, вид на жительство в Италии не дает ему право на работу и гражданство в этой стране. Он также отметил, что обладает итальянским ВНЖ уже более 10 лет.

Он заявил, что блогер, будучи юристом по образованию, обязан разбираться в таких вещах.

Ранее сообщалось, что Навальный опубликовал очередное «расследование» о Соловьеве.