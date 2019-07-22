Названо место россиян в рейтинге активных путешественников

Граждане России оказались на 9 месте в рейтинге самых активных зарубежных путешественников, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование крупной платежной системы.

Исследование показывает, жители каких стран чаще всего путешествуют за границу.

Как сообщается, ведущую тройку заняли туристы из США, Китая и Германии.

После них наиболее активными являются жители Великобритании и Франции.

Также стало известно, что россияне больше всего летают в турецкую Анталию, на втором месте по популярности у них - отдых в Таиланде (Паттайя и Пхукет), на третьем месте - Тунис.