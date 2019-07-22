Суд отпустил подругу Захарченко на волю

Сестру бывшего финансового директора Нота-банка Ларису Марчукову, которая свидетельствовала по делу полковника Дмитрия Захарченко, отпустили из-под стражи, передает РИА «Новости».

Как отмечается, Мосгорсуд принял решение изменить приговор Марчуковой. Ей засчитали один день, проведенный под стражей, за 1,5 дня в колонии, а один день под домашним арестом — за один день в колонии.

«Наказание считать отбытым, Марчукову освободить из-под стражи в зале суда», — сказала судья.

Ранее сообщалось, что арестованных по делу о разбое сотрудников спецподразделений ФСБ проверят на причастность к краже денег, которые были изъяты у полковника МВД России Дмитрия Захарченко.