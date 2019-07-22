Россельхознадзор отреагировал на данные об ужесточении провоза багажа

Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано дала комментарий после того, как в СМИ появились данные о том, что на границе России вводятся новые правила провоза овощей, фруктов и цветов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, в правилах нет ничего нового, так как они прописаны в постановлении правительства, а работа по ним осуществляется на протяжении двух лет.

«Для потребителей, для обычных граждан ничего не поменялось», — отметила Мелано.

Она добавила, что вступившие в силу в 2017 году правила должны оптимизировать и облегчить проведение таможенного контроля.

Ранее сообщалось, что в багаже и ручной клади можно будет провезти до 5 кг овощей и фруктов, а также не более трех букетов, в каждом из которых может быть максимум 15 цветов, листьев и других частей растений.