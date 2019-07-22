В России ужесточат получение охотничьего билета

В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В ведомстве полагают, что текущие правила не гарантируют, что у граждан будет нужный для охоты минимум знаний и навыков.

«Без необходимого обучения мы сейчас имеем армию стрелков, которые не знают ни биологию животных, ни их ценность», — заявили в Росохотрыболовсоюзе.

Уточняется, что ведомство собирается проверять знание охотминимума. Возможно, что появление экзамена для проверки знаний приведет к возникновению курсов и школ. В настоящее время для получения охотничьего билета россияне должны доказать свою дееспособность, не иметь непогашенной судимости и познакомиться с охотничьим минимум.

В 2017 году власти Саратова решили разыграть в лотерею лицензию на добычу кабана.