ФСБ задержало пожарного на совещании мэра Читы

В Чите сотрудники ФСБ задержали заместителя начальника третьего отряда Федеральной противопожарной службы по Забайкальскому краю Ивана Пименова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

По словам источника, задержание произошло прямо в ходе совещания у и.о. руководителя администрации города Александра Сапожникова.

Он отметил, что Пименова подозревают в хищении в особо крупном размере. Причем, добавил источник, кража бюджетных средств была совершена с группой лиц.

Уточняется, что СК России и ФСБ по региону пока не комментируют случившееся.

Ранее сообщалось, что следователей из Подмосковья уличили в коррупции.