Пенсионерка пыталась съесть бюллетени во время выборов в Раду

На избирательном участке во Львове пенсионерка попыталась съесть бюллетени. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на городской комитет избирателей.

Как отмечается, 94-летняя женщина должна была голосовать дома, однако решила прийти на избирательный участок.

Уточняется, что на участке пенсионерка устроила скандал, и ей все-таки выдали бюллетень. Параллельно с этим сотрудники участка позвонили родственникам женщины.

После их приезда пенсионерка продолжила скандалить, после чего начала рвать и есть свои бюллетени.

Как подчеркивается, уцелевшие обрывки сложили в пакет. Их планируют идентифицировать как испорченные.

Ранее сообщалось, что женщина притворилась мертвой во время выборов в Раду.