Пенсионерка пыталась съесть бюллетени во время выборов в Раду
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На избирательном участке во Львове пенсионерка попыталась съесть бюллетени. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на городской комитет избирателей.
Как отмечается, 94-летняя женщина должна была голосовать дома, однако решила прийти на избирательный участок.
Уточняется, что на участке пенсионерка устроила скандал, и ей все-таки выдали бюллетень. Параллельно с этим сотрудники участка позвонили родственникам женщины.
После их приезда пенсионерка продолжила скандалить, после чего начала рвать и есть свои бюллетени.
Как подчеркивается, уцелевшие обрывки сложили в пакет. Их планируют идентифицировать как испорченные.
Ранее сообщалось, что женщина притворилась мертвой во время выборов в Раду.