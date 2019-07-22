Слезоточивый газ распылили на избирательном участке на Украине

В Запорожье неизвестные распылили слезоточивый газ на избирательном участке. Об этом сообщает «112 Украина».

Как отмечается, инцидент произошел после закрытия участка.

Уточняется, что газ распылили через окно здания.

Из-за газа одной женщине стало плохо. В результате, ей вызвали скорую помощь, а подсчет голосов приостановили на 40 минут.

Как подчеркивается, спустя время комиссия возобновила свою работу, но уже в другом здании.

Сотрудники правоохранительных органов смогли задержать трех подозреваемых. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении них уголовного дела.

Ранее сообщалось, что женщина притворилась мертвой во время выборов в Раду.