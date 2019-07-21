Краснодар затопило
В Краснодаре 29 дворов и участков дорог оказались под водой. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на ГУМЧС России по региону.
Затопление произошло из-за сильных дождей.
По информации ГУМЧС, подтопленными оказались 10 низменных участков проезжей части дороги и 19 участков придворовых территорий. Уровень воды достигает 20 см.
Ликвидацией последствий потопа занимаются более 20 единиц техники.
В Краснодарском крае действует штормовое предупреждение.
Ранее сообщалось, что появились новые данные о потопе в Иркутской области.