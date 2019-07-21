Краснодар затопило

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В Краснодаре 29 дворов и участков дорог оказались под водой. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на ГУМЧС России по региону.

Затопление произошло из-за сильных дождей.

По информации ГУМЧС, подтопленными оказались 10 низменных участков проезжей части дороги и 19 участков придворовых территорий. Уровень воды достигает 20 см.

Ликвидацией последствий потопа занимаются более 20 единиц техники.

В Краснодарском крае действует штормовое предупреждение.

Ранее сообщалось, что появились новые данные о потопе в Иркутской области.