Торговавшая детьми украинка задержана в Грузии

Правоохранительные органы Грузии снова произвели задержание гражданки Украины Юлию Сусляк, которая подозревается в торговле детьми. Об этом сообщает «Рустави 2».

Отмечается, что до этого 36-летнюю украинку суд Тбилиси отпустил на свободу 19 июля.

Предположительно женщину задержали во время возвращения из Баку в Тбилиси.В районе города Гардабани сотрудники МВД остановили поезд и силой увезли Сусляк в неизвестном направлении.

Уточняется, что задержание прошло по указанию гепрокуроров прокуратуры Грузии Теи Гиоргадзе и Мариам Гогорелиани. Однако в ведомстве причастность к исчезновению Сусляк отрицают.

Впервые женщину задержали в апреле, когда она направлялась из Украины в Грузию. Тогда она заявила, что все десять находящихся с ней детей ее. Это вызвало подозрения у полиции, поскольку несколько детей были рождены в один год. Сусляк заподозрили в продаже детей в Абхазии. Позднее выяснилось, что она правда является матерью всех детей, некоторые из них были зачаты через искусственное оплодотворение. Детей передали Украине, а саму женщину посадили в грузинскую тюрьму, пока материалы ее дела не передали украинской стороне.