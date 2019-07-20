Появились новые данные о потопе в Иркутской области

Шестнадцать домов осталось освободить от воды в Иркутской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.

«В регионе населенные пункты, пострадавшие во время прохождения дождевого паводка, освобождены от воды, за исключением низменной части города Тулуна. На сегодняшний день в районном центре остается подтопленными 16 жилых домов», — говорится в сообщении.

В полном объеме также восстановлены водоснабжение, энергоснабжение, фиксированная телефонная и почтовая связь, а также проезд по 22 автомобильным мостам и переправам, 48 участкам автомобильных дорог. Адресная помощь оказана населению в 11,4 тысячи случаях.

Режим ЧС действует в 8 районах Приангарья, пострадавших от паводка.

Наводнение в Иркутской области прошло в конце июня. Погибли 25 человек, 7 числятся пропавшими без вести.