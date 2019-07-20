Мужчина заминировал самолет из любви к стюардессе

Телефонный террорист из Сербии заявил о бомбе на борту самолета авиакомпании Lufthansa из-за симпатии к стюардессе, передает ТАСС.

Самолет должен был выполнить рейс Белград - Франкфурт.

65-летний мужчина пояснил, что познакомился со стюардессами в парке и влюбился в одну из них.

Он пригласил девушек на ужин, но они отказались, однако мужчина решил добиться возлюбленной. Он позвонил в аэропорт Никола Тесла и заявил о бомбе в самолете, чтобы не дать девушке улететь.

В результате рейс задержали более, чем на шесть часов, пассажиров эвакуировали из самолета, а сам лайнер отогнали за три километра от аэропорта, где его тщательно обыскала контрдиверсионная группа сербской полиции.

Мужчина обвиняется в действиях «вызвавших панику и беспорядок».