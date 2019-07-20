Полицейские на ходу остановили потерявший управление автобус

В США сотрудники полиции смогли на ходу остановить потерявший управление школьный автобус. Об этом сообщает KVRR.

Как отмечается, пожилой водитель автобуса потерял сознание, а автобус продолжил движение со скоростью около 70 километров в час.

На видео, появившемся в Сети, видно, как автобус то выезжает на встречную полосу, то возвращается на свою.

Полицейская машина обогнала автобус и прижалась к его капоту, пытаясь его затормозить.

Спустя время полицейским удалось замедлить ход автобуса, чем воспользовался местный пожарный. Он запрыгнул в автобус и заглушил двигатель.

Уточняется, что в момент происшествия в автобусе не было детей.

Ранее сообщалось, что автобус с туристами разбился в Абхазии.