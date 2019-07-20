Свыше 300 артефактов эпохи викингов обнаружили в России

Участники археологической экспедиции «Горожане-2019» нашли в поселении Горожане в Псковской области свыше 300 артефактов, принадлежащих эпохе викингов. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого года на данной территории обнаружили более 800 вещей древности.

Сейчас в поселении Горожане проходит вторая смена экспедиции, которая началась еще в 2016 году.

Как отмечается, в этом месте в X веке был торговый путь «Из варяг в греки». Археологи в этом году обнаружили в поселении 8 арабских монет-дирхемов, бусы, различные украшения, оружие и прочие вещи древности.

Находки уже передали археологическому центру Псковской области.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье нашли некрополь бронзового века.