Глава отдела МВД Москвы уволилась после ареста коллеги из ФСБ

Руководитель «банковского» отдела Главного следственного управления МВД Москвы Полина Цыпина уволилась со службы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на три источника в правоохранительной системе.

Как отмечается, ее увольнение совпало с арестами главы «банковского» отдела Управления «К» ФСБ России Кирилла Черкалина, а также двух полковников ФСБ в отставке.

По словам источников, эти два события взаимосвязаны, и именно после ареста Черкалина, Цыпина приняла решение уволиться из ГСУ.

Уточняется, что она была руководителем следственной части ГСУ МВД России по Москве с 2015 года.

В сфере контроля этого отдела лежат расследования организованной преступной деятельности в кредитно-финансовом секторе и сфере высоких технологий.

Ранее сообщалось, что фигурантов дела полковника ФСБ Черкалина арестовали заочно. Полковника обвиняют в афере на 490 млн рублей.