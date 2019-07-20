Украинцы возмутились поведением Зеленского

Жители Украины в Сети раскритиковали поведение украинского лидера Владимира Зеленского за то, как он повел себя с главой минобороны страны Степаном Полтораком. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого стало известно, что Зеленский резко оттолкнул министра обороны Украины, который приблизился к нему. Причины поступка Зеленского неизвестны.

Как отмечается, некоторые пользователи заявили, что разочарованы.

«Это хамло... лицо Украины, а ведут себя, позор», — писали пользователи.

Некоторые иронично писали, что Зеленский все сделал правильно.