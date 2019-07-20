Украинец пытался вплавь добраться до границы России

Житель Украины спрыгнул с чемоданом за борт молдавского сухогруза и пытался вплавь по Дону добраться до берега в Ростовской области. Об этом сообщает портал SeafarersJournal.

Как отмечается, 38-летний украинец был в состоянии алкогольного опьянения, когда решился на такой шаг. Его поймала береговая охрана России.

Выяснилось, что этот мужчина оказался кок судна. Капитан молдавского судна подчеркнул, что кок до этого был в «пятидневном запое».

Российская сторона планирует экстрадировать моряка обратно на Украину в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что украинцы останутся без водки.