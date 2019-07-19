Об опасности популярных детоксов рассказали врачи

Врач-эндокринолог Вадим Крылов и нутрициолог Алексей Калинчев рассказали о том, какие опасности могут ждать любителей популярной детокс-диеты. Об этом сообщает News.ru.

Специалисты предостерегли россиян и посоветовали им не злоупотреблять с современными модными методиками похудения.

Крылов заявил, что детокс-программы предполагают обильное питье соков и смузи, которые вызывают воспаления. Кроме того, он гималайская соль, которую часто добавляют в напитки, сама содержит токсины.

По мнению Калинчева, пользы детоксы не несут. Они представляют собой модную тенденцию, которая формирует свой клуб по интересам.

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