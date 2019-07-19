В РПЦ воспротивились электронным паспортам

Заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что введение электронных паспортов в России угрожает неограниченным сбором информации о гражданах, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Как говорит Кипшидзе, электронные данные о гражданах собирать легче, чем бумажные. И они могут быть использованы против этих же людей, так как могут попасть в социальные сети.

«Мы считаем, что всегда можно найти компромисс между развитием научно-технического прогресса и правами тех людей, которые не хотят пользоваться его достижениями», — заявил он.

По его словам, РПЦ, не выступала против развития новых технологий.

Ранее сообщалось, что за поддельные паспорта ужесточат наказание.