В РПЦ воспротивились электронным паспортам

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Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
РИА Новости

Заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что введение электронных паспортов в России угрожает неограниченным сбором информации о гражданах, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Как говорит Кипшидзе, электронные данные о гражданах собирать легче, чем бумажные. И они могут быть использованы против этих же людей, так как могут попасть в социальные сети.

«Мы считаем, что всегда можно найти компромисс между развитием научно-технического прогресса и правами тех людей, которые не хотят пользоваться его достижениями», — заявил он.

По его словам, РПЦ, не выступала против развития новых технологий.

Ранее сообщалось, что за поддельные паспорта ужесточат наказание.