Вахтовик дважды за день тонул на Ямале

35-летний гражданин Белоруссии дважды за день тонул в водоеме рядом с Новым Уренгоем, сообщает РИА «Новости».

По данным следствия, инцидент произошел 18 июля, когда рабочие-вахтовики отдыхали на берегу заболоченного водоема, который не предназначается для купания.

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отплыл от берега и начал тонуть, его вытащили, но после он опять пошел купаться и утонул.

Следствие проводит проверку по этому инциденту, назначены экспертизы и опрашиваются свидетели трагедии.

Ранее сообщалось, что 10 человек утонули в автомобиле в Туве.