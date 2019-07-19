Ляшко и Мосийчук пытали заключенных секретной тюрьмы, сообщили СМИ

Экс-офицер СБУ назвал места захоронений погибших заключенных секретной тюрьмы в Мариуполе, передает РИА «Новости».

Отмечается, что несколько захоронений были расположены у взлетной полосы аэропорта Мариуполя. По словам свидетелей, батальон «Азов» использовал ямы с телами убитых для психологических пыток заключенных, утверждают свидетели.

Один из бывших заключенных тюрьмы Кирилл Филичкин рассказал, что его допрашивал нынешний депутат Верховной рады Олег Ляшко, а другой депутат, Игорь Мосийчук, лично пытал его.

Ранее секретный документ Службы безопасности Украины подтвердил существование тайной тюрьмы в Мариуполе.

Отмечается, что тюрьма была действующей как минимум до ноября 2018 года, и нет никаких подтверждений того, что она перестала существовать.