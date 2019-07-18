Дочь экс-президента Узбекистана увезли на скорой из тюрьмы
Дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова госпитализирована из колонии на скорой. Об этом сообщил ее адвокат Грегуар Манжа в твиттере.
По его словам, на протяжении шести часов он ждал встречи со своей клиенткой. В итоге, в переговорах с Каримовой ему было отказано.
Во время ожидания адвокат увидел, как колонию покидают несколько машин скорой помощи.
Ссылаясь на надежный источник, Манжа сообщил, что в одной из машин была его клиентка. Он также отметил, что в колонии, которой содержится Каримова, за последнюю неделю скончались две женщины.
Ранее сообщалось, что дочь экс-президента Узбекистана обвинили в США во взятках на $865 млн.