Дочь экс-президента Узбекистана увезли на скорой из тюрьмы

Дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова госпитализирована из колонии на скорой. Об этом сообщил ее адвокат Грегуар Манжа в твиттере.

По его словам, на протяжении шести часов он ждал встречи со своей клиенткой. В итоге, в переговорах с Каримовой ему было отказано.

Во время ожидания адвокат увидел, как колонию покидают несколько машин скорой помощи.

Ссылаясь на надежный источник, Манжа сообщил, что в одной из машин была его клиентка. Он также отметил, что в колонии, которой содержится Каримова, за последнюю неделю скончались две женщины.

Ранее сообщалось, что дочь экс-президента Узбекистана обвинили в США во взятках на $865 млн.