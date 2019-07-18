В Минздраве назвали пальмовое масло безвредным

Главный внештатный специалист диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян рассказал, что пальмовое масло безвредно, сообщает РИА «Новости».

Диетолог пояснил, что проблемы существуют с его очисткой, транспортировкой и не всегда добросовестным производством.

Тутельян также добавил, что очищенное пальмовое масло имеет хороший жирнокислотный состав, и долгое время использовалось для производства молока для детского питания.

«Оно безопасно, как и другие растительные масла», — подчеркнул специалист.

Ранее сообщалось, что пальмовое масло лишат льгот в России.