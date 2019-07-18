Кого нужно наказывать за неуважение к власти, рассказали в МВД

Министерство внутренних дел России объяснило сотрудникам полиции, на кого необходимо составлять административный протокол о неуважении к власти. Об этом сообщает «Медиазона».

Отмечается, что личная переписка граждан не подлежит наказанию, в отличие от открытых публикаций с изображениями государственной символики.

Уточняется, что протоколы также могут составляться на посты, в которых содержится оскорбительная информация в адрес президента России, Госдумы, Совета Федерации, судов и правительства.

Кроме того, поводом для составления административного документа может стать нецензурное высказывание в адрес власти, порнографические и «непристойные» изображения с использованием «неприемлемых обществом сравнительных образов».

В МВД добавили, что ко всему этому должно быть добавлено «надменность, цинизм, унизительное отношение» со стороны автора публикации к власти и обществу в целом.

Ранее сообщалось, что россиянина оштрафовали за оскорбление главы региона в инстаграме.