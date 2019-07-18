Мужчина угрожает взорвать Ярославский вокзал

Мужчина угрожает осуществить взрыв на Ярославском вокзале, передает телеграм-канал Mash.

Согласно имеющейся информации, мужчина появился дежурной части на вокзале и заявил, что у него там должна состояться важная встреча. Когда сотрудники правоохранительных органов попросили его покинуть помещение, он начал нервничать, после чего сказал, что страдает от эпилепсии и «все здесь сейчас взорвет».

Уточняется, что на место происшествия выехали экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в связи с сообщением об угрозе безопасности пассажиров и целостности самолета, вылет рейса из кипрского международного аэропорта Ларнака в Санкт-Петербург задержали.