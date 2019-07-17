Эксперт потребовал изъять приемных детей у российской гей-пары

Эксперт по правовым вопросам Общероссийского движения «Сильная Россия» профессор Янис Юкша призвал изъять у приемных родителей геев двух мальчиков, которые воспитываются в в нетрадиционной семье с 2010 года, сообщает РИА «Новости».

СК России возбудил уголовное дело о халатности в отношении сотрудников соцзащиты населения района Марьино, которые одобрили усыновление мальчиков двумя мужчинами в 2010 году.

По мнению комитета, эта пара наносит вред здоровью, нравственному и духовному развитию детей, пропагандируя нетрадиционные отношения.

Ранее сообщалось, что уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями.