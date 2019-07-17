Фигурантов дела полковника ФСБ Черкалина арестовали заочно

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Андрей Стенин/РИА «Новости»

Суд заочно арестовал двух фигурантов дела полковника ФСБ Кирилла Черкалина. Об этом сообщает РИА «Новости».

Арестованы бывшие члены правления «Еврофинанс Моснарбанка» Владимира Столяренко и Александра Бондаренко.

Им вменяют мошенничество.

Оба объявлены в международный розыск.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с обвинением полковника ФСБ России Кирилла Черкалина в участии в афере на 490 млн руб.