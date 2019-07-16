В Росгвардии заявили, что бойцы могут досмотреть телефон и не представляться
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В Росгвардии заявили, что сотрудники их органа имеют права не представляться и могут проверить содержание мобильного телефона гражданина с его соглашения. Об это сообщает «Коммерсантъ».
Если у росгвардейца есть основания подозревать человека в преступлении, он может задержать его, а также провести осмотр личных вещей, в том числе телефона. Проверка мобильного устройства производится в том случае, если с помощью него было совершено преступление или телефон может прояснить детали уголовного дела.
Отмечается, что сотрудники могут не представляться и не предъявлять служебное удостоверение, чтобы не допустить конфликтные ситуации.
Ранее сообщалось, что российским военным запретят рассказывать о себе.