В Росгвардии заявили, что бойцы могут досмотреть телефон и не представляться

В Росгвардии заявили, что сотрудники их органа имеют права не представляться и могут проверить содержание мобильного телефона гражданина с его соглашения. Об это сообщает «Коммерсантъ».

Если у росгвардейца есть основания подозревать человека в преступлении, он может задержать его, а также провести осмотр личных вещей, в том числе телефона. Проверка мобильного устройства производится в том случае, если с помощью него было совершено преступление или телефон может прояснить детали уголовного дела.

Отмечается, что сотрудники могут не представляться и не предъявлять служебное удостоверение, чтобы не допустить конфликтные ситуации.

Ранее сообщалось, что российским военным запретят рассказывать о себе.