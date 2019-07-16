В Госдуме взялись за расследование загадочной гибели пчел

Глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев заявил, что представители комитета собираются обратиться в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить информацию о массовой гибели пчел в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, к гибели пчел приводит небезопасное применение пестицидов.

В связи с этим, отметил он, Генпрокуратуре надо проверить сельхозпроизводителей на использование контрафактной продукции и поддельных химикатов.

При этот он заявил о «цепочке контроля», отметив, что Минприроды следит за влиянием на природу, Роспотребнадзор — за продукцией на полках, Россельхознадзор — за продукцией животного происхождения.

«Лебедь, рак и щука получается. Мы все от этого страдаем, и непонятно к чему это приведет», — подчеркнул Николаев.

Он заключил, что необходимо выслушать все стороны, а потом направить обращения во всем органы власти.

Ранее в Минэкономразвития открестились от участия в массовой гибели пчел.