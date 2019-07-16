Против судьи Кузьминского суда в Москве возбудили дело

Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова заявила, что судьи разрешили возбудить уголовное дело в отношении бывшего судьи Кузьминского районного суда Руслана Якубаева. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, в отношении судьи завели дело по факту получения взятки.

Уточняется, что его обвиняют по статье «Получение взятки в крупном размере».

Как подчеркивается, коллегия судей удовлетворила представление председателя Следственного комитета (СК) России.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала федерального судью Кузьминского суда Москвы.