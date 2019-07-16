ГД хочет ограничить количество приемных детей на семью
close
Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева выступила с предложением ввести ограничения на количество приемных детей, которое может взять под свою опеку одна семья. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что такого законопроекта в ведомстве пока нет.
По словам Плетневой, усыновление 10 и более детей считается «меркантильностью».
Депутат также предположила, что в России могу существовать люди, которые любят детей и готовы их усыновлять.
Плетнева рассказала, что с аналогичной идеей выступала и уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.
Ранее сообщалось, что черный список приемных родителей может появиться в России.